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РФ нарастила производство ракет быстрее, чем предполагалось — ISW

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Российский военно-промышленный комплекс смог нарастить производство высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По словам представителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадима Скибицкого, у россиян в резерве 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического назначения.

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В августе Скибицкий говорил, что у РФ 585 ракет большой дальности. Судя по всему, запасы ракет с августа увеличились на 285 единиц.

Кроме того, в октябре российские войска произвели 115 высокоточных ракет большой дальности: 30 крылатых ракет Искандер-М, 12 крылатых ракет Искандер-К, 20 крылатых ракет Калибр, 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-32 и 4 баллистические ракеты Кинжал.

По данным ГУР Минобороны, россиянам сложно выпускать десятками в месяц конкретные типы ракет, так как нехватает иностранных комплектующих.

Также Скибицкий заявил, что пока не наблюдалось, чтобы Иран передавал России беспилотники Шахед. Но при этом он все еще может отправлять небольшие партии дронов-камикадзе. Россия в свою очередь наладила собственную сборку Шахедов с иранскими комплектующими на заводе в Алабуге, Республика Татарстан.

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Источник: ISW
Война в Украине, Ракетные удары России
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