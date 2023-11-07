РФ наростила виробництво ракет швидше, ніж передбачалося – ISW

Російський військово-промисловий комплекс зміг наростити виробництво високоточних ракет швидше, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами представника Головного управління військової розвідки Міноборони України (ГУР) Вадима Скібіцького, у росіян у резерві 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного призначення.

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У серпні Скібіцький говорив, що у РФ 585 ракет великої дальності. Судячи з усього запаси, ракет із серпня збільшилися на 285 одиниць.

Крім того, у жовтні російські війська виробили 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет Іскандер-М, 12 крилатих ракет Іскандер-К, 20 крилатих ракет Калібр, 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 і 4 балістичні ракети Кинджал.

За даними ГУР Міноборони, росіянам складно випускати десятками на місяць конкретні типи ракет, оскільки бракує іноземного комплектовання.

Також Скібіцький заявив, що поки не спостерігалося, щоб Іран передавав Росії безпілотники Шахед. Водночас він все ще може відправляти невеликі партії дронів-камікадзе. Але Росія налагодила власну збірку Шахедів з іранським комплектованням на заводі в Алабузі, Республіка Татарстан.

Джерело : ISW

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