Германия сделает Бундесвер основой сдерживания и обороны Европы: ослабит ли это Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин стремится сделать свои вооруженные силы “основой сдерживания и коллективной обороны в Европе”.

Об этом он заявил в редакционной статье для газеты Tagesspiegel.

По его словам, агрессивная война России против Украины означает, что континент столкнулся с новой военной угрозой, которая в корне изменила роль Германии и ее вооруженных сил.

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Подобно тому, как Германия получила выгоду от развертывания войск союзников во время холодной войны, сейчас партнеры Германии ожидают, что Берлин выполнит свои обязательства и возьмет на себя лидерство в Европе, добавил Писториус.

— Нам нужна смена менталитета не только в Бундесвере, но и в политике и обществе, — заявил Борис Писториус.

Объявив о фундаментальных изменениях во всех сферах немецкой армии — Бундесвере — для того, чтобы сделать ее “готовой к войне”, он сказал, что будущая структура немецких вооруженных сил будет определяться тем, что необходимо для обороны страны и ее союзников.

Писториус добавил, что Германия разместит в Литве на постоянной основе около 5 тыс. военнослужащих — впервые для Бундесвера — что станет доказательством того, что его страна усиливает свою новую роль.

На этой неделе Германия обнародует новые оборонные директивы, что произойдет впервые с 2011 года.

Поддержка союзников Германии: ослабит ли это помощь для Украины

Как рассказал в комментарии Фактам ICTV директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, такие намерения Германии не ослабят военную поддержку Украины.

— Во-первых, эти планы, которые озвучивает Писториус, касаются, скажем так, периода 2025-2030 годов. ЕС вообще, и Германия в частности, в своих планах не спешат с ускорением усиления своей обороноспособности. Все планы, если вы на них посмотрите, то они все растянуты во времени, есть отдельные и после 2030 года. Сейчас и у Германии, и у других членов НАТО и ЕС стоит задача поддержки Украины, поэтому я не думаю, что они от этого откажутся, — говорит он.

По словам Сунгуровского, даже сейчас размещаются контракты на новые оборонные заказы.

Эксперт добавляет, что мощности для оборонной промышленности в Германии могут быть найдены дополнительные, что зависит от намерений немецкого правительства, которое отдает соответствующие контракты предприятиям, как, например, Rheinmetall. Поэтому вопрос ограниченной военной поддержки, с учетом намерений Германии усиления стран ЕС, которые не находятся в войне с Россией, пока не стоит.

— Что такое оборонная промышленность? Это не какая-то статичная единица. Если у заказчика есть конкретное предложение по покупке оружия, то он предоставляет контракт. Согласно этому контракту он предоставляет и средства. Под эти средства каждое оборонное предприятие расширяет или уменьшает свои масштабы, или наоборот — реорганизуется. Все находится в развитии, — объясняет он.

Вместе с тем, в этом контексте поставки Украине дальнобойных ракет Taurus вряд ли сдвинутся с места, поскольку это является политическим вопросом для правительства Олафа Шольца.

Накануне министр обороны Писториус также сделал заявление, в котором поставил под сомнение эффективность ракет Taurus в том, чтобы изменить ситуацию на фронте в Украине.

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