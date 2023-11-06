Глава Минобороны Германии Борис Писториус сомневается, что ракеты Taurus кардинально изменят ситуацию на поле боя.

Об этом он сказал на конференции NATO Talk.

— Не думаю, что ракеты станут геймченджером, — заявил министр.

По его словам, пока нет ничего нового насчет передачи немецких ракет.

Писториус также отметил, что Берлин не должен игнорировать собственные интересы.

— Правительство должно проверить каждый шаг по поставкам оружейных систем, и решения даются очень нелегко. ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus — 500 км, это совсем другая система, — подчеркнул он.

Глава Минобороны также добавил, что Германия является вторым поставщиком вооружения для Украины после США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова променять ракеты Taurus на системы ПВО.

