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Столб дыма на километры: в Подмосковье масштабный пожар на складах
В Подмосковье в городском округе Ленинский горит склад на площади 2000 кв. метров.
Об этом сообщает местное МЧС.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения — 90 человек и 26 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
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Судя по видео из соцсетей, пожар масштабный, столб черного густого дыма тянется на километры.
Что именно за склады, пока не известно.
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