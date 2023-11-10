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Столб дыма на километры: в Подмосковье масштабный пожар на складах

Столб дыма на километры: в Подмосковье масштабный пожар на складах

В Подмосковье в городском округе Ленинский горит склад на площади 2000 кв. метров.

Об этом сообщает местное МЧС.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения — 90 человек и 26 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

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Судя по видео из соцсетей, пожар масштабный, столб черного густого дыма тянется на километры.

Что именно за склады, пока не известно.

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Москва, Пожар, Росія
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