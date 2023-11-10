Стовп диму на кілометри: у Підмосков’ї масштабна пожежа на складах

У Підмосков’ї в міському окрузі Ленінський горить склад на площі 2000 кв. метрів.

Про це повідомляє місцеве МНС.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи – 90 осіб і 26 одиниць техніки. Попередньо, постраждалих немає.

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Судячи з відео із соцмереж, пожежа масштабна, стовп чорного густого диму тягнеться на кілометри.

Що саме за склади, поки що не відомо.

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