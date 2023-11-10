Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Чи мають право ТЦК і СП зупиняти авто для вручення повістки: коментар юриста
Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
Частякова попередили, що гранати бойові: в МВС розповіли про деталі трагедії
Світ
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Стовп диму на кілометри: у Підмосков’ї масштабна пожежа на складах

Стовп диму на кілометри: у Підмосков’ї масштабна пожежа на складах

У Підмосков’ї в міському окрузі Ленінський горить склад на площі 2000 кв. метрів.

Про це повідомляє місцеве МНС.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи – 90 осіб і 26 одиниць техніки. Попередньо, постраждалих немає.

Зараз дивляться

Судячи з відео із соцмереж, пожежа масштабна, стовп чорного густого диму тягнеться на кілометри.

Що саме за склади, поки що не відомо.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Москва, Пожежа, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Вінниці ліквідували пожежу на будівельних складах, які загорілися ще вчора
Стовп диму на кілометри: у Підмосков’ї масштабна пожежа на складах
Нищівна поразка. РФ вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН
Міжнародний суд ООН, Гаага
Путін приїхав до Казахстану і знову неправильно назвав ім’я Токаєва
Володимир Путін
Росія в жовтні 2022 року здійснила кібератаку на енергооб’єкти України
хакер
РФ не має впливового лідера, є лише образ: Юсов пояснив, для чого існують двійники Путіна
Стовп диму на кілометри: у Підмосков’ї масштабна пожежа на складах

Завантаження

Ігри
Відео
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах

Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.

Андрій Почтєв
Рекорд влучань від СБУ | Нові деталі у справі Частякова | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Стовп диму на кілометри: у Підмосков’ї масштабна пожежа на складах
ГУР підтвердило успіх операції в Криму | Наживо з передової | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Стовп диму на кілометри: у Підмосков’ї масштабна пожежа на складах
Активізація штурмів на Авдіївку | Важлива резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Стовп диму на кілометри: у Підмосков’ї масштабна пожежа на складах
Вибухи в Криму | Міжнародний суд ООН без Росії | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Стовп диму на кілометри: у Підмосков’ї масштабна пожежа на складах
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь