Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
Срочно
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
В Житомире избили работника военкомата, нападавшего разыскивают
В США прокомментировали заявление Зеленского о неуместности выборов во время войны
Мир
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв

вибух тамбов

В российское городе Котовск, что на юг от Тамбова, на пороховом заводе прогремели взрывы и начался сильный пожар.

Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Как сообщают очевидцы, взорвался и горел 5-й цех предприятия.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, пожар потушили. Что стало причиной взрыва, пока не известно.

На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Взрыв, Пожар, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киеве перед воздушной тревогой прогремел взрыв: сбили ракету Искандер
Іскандер-М
В Воздушных силах сообщили, какими ракетами РФ атаковала Киевскую область
На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв
Россияне атаковали Одесскую область ракетами и Шахедами: есть разрушения и раненые
На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв
Вероятно, горит пороховой завод: взрывы прогремели в российском Котовске
На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв
В Московской области прогремели взрывы в районе Конструкторского бюро
На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв

Загрузка

Игры
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Андрей Почтев
Скандал во Львовском ТЦК | Воспоминания об освобождении Роботиного | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв
Горячие подробности от ГУР | Наступление РФ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв
Новые детали удара по Скадовску | План РФ в секторе Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв
РФ активизирует штурм Бахмута | Украинско-польская граница вживую | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь