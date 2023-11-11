Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв
В российское городе Котовск, что на юг от Тамбова, на пороховом заводе прогремели взрывы и начался сильный пожар.
Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на местных жителей.
Как сообщают очевидцы, взорвался и горел 5-й цех предприятия.
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По предварительным данным, пожар потушили. Что стало причиной взрыва, пока не известно.
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