На пороховом заводе под Тамбовом произошел взрыв

В российское городе Котовск, что на юг от Тамбова, на пороховом заводе прогремели взрывы и начался сильный пожар.

Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Как сообщают очевидцы, взорвался и горел 5-й цех предприятия.

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По предварительным данным, пожар потушили. Что стало причиной взрыва, пока не известно.

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