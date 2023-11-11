На пороховому заводі під Тамбовом стався вибух

У російському місті Котовськ, що на південь від Тамбова, на пороховому заводі прогриміли вибухи і почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на місцевих жителів.

Як повідомляють очевидці, вибухнув і горів 5-й цех підприємства.

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За попередніми даними, пожежу загасили. Що стало причиною вибуху, поки що не відомо.

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