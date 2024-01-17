Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Буданов назвал количество исправных самолетов А-50, оставшихся у России
Подрыв гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье: увеличилось количество погибших
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Башкортостане массовые протесты после приговора суда активисту: есть задержанные и пострадавшие

заворушення у Башкирії

В российском Башкортостане несколько тысяч человек вышли на акцию протеста после того, как был приговорен к четырем годам лишения свободы активист Фаиль Алсынов.

17 января суд огласил приговор Алсынову по делу о “разжигании межнациональной розни”. Алсынов не признал вины и намерен обжаловать решение. Активист ранее выступал за отделение Башкирии от РФ и был внесен в список экстремистов.

Что известно о протестах в Башкортостане

Пикет устроили под зданием суда в городе Баймак. Некоторые российские СМИ пишут, что собралось 3 тыс. человек.

Сейчас смотрят

К зданию суда стянули силовиков, которые применили против протестующих свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ люди забросали их снежками. Согласно сообщениям СМИ, по меньшей мере один человек госпитализирован, еще несколько десятков задержаны.

Также сообщается, что в регионе из-за протестов и беспорядков начали глушить интернет. Издание Медуза отметило, что Telegram ограничил доступ к каналу, через который координировали протест, а также к каналу издания RusNews, который освещал протесты. Журналисты RusNews сообщили в Twitter, что на них была совершена DDOS-атака после освещения протестов в Баймаке. Позже доступ к RusNews восстановили.

Еще накануне некоторые Telegram-каналы сообщали о блокировке нескольких башкирских каналов в мессенджере.

Из-за протестов в Башкортостане российское МВД возбудило дело о массовых беспорядках.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Полицейские перекрыли все подходы к зданию суда автомобилями и тракторами коммунальщиков. СМИ пишут, что люди, которые приехали на протест, оставляли авто на прилегающих улицах и шли к зданию суда.

Протестующие объявили, что будут блокировать дороги в Башкортостане, по которым в Баймак едут силовики, и не дадут вывезти Алсынова в колонию.

Башкирия на карте

Башкирия или Башкортостан расположена на Южном Урале. Недалеко от нее находится Екатеринбург, Уфа, Челябинск и Ульяновск.

Башкирія на карті

Фото: Google Maps

Что известно о деле Алсынова

Уголовное дело против активиста возбудили в августе 2023 года после обращения главы Башкортостана Радия Хабирова.

Алсынова обвинили в “разжигании межнациональной розни”, в “призывах к антигосударственным выступлениям” и “к осуществлению экстремистской деятельности”, а также за “дискредитацию Вооруженных сил РФ”.

Протести в Башкирії: що відомо про заворушення в Баймаку

Фото: Фаиль Алсынов

Активист назвал обращение чиновника доносом и в открытом письме к нему отверг все обвинения.

Издание Верстка написало, что Алсынова преследуют из-за речи, произнесенной в апреле 2023 года, во время которой он сказал кара халик. С башкирского они переводятся как черный люд. Российское следствие считает, что он этими словами хотел оскорбить жителей Кавказа и Центральной Азии.

В Башкирии Фаиль Алсынов известен как участник протестов за сохранение горы Куштау. Ее хотели отдать под разработку Башкирской содовой компании, но активисты добились предоставления ей статуса памятника природы.

Источник: Настоящее время

Протесты в России, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Российские крылатые ракеты Х-101 — совсем другие, чем те, что применялись в 2022 году — Скибицкий
В Башкортостане массовые протесты после приговора суда активисту: есть задержанные и пострадавшие
Не в феврале: ГУР сообщило, когда в России возможна новая волна мобилизации
Окупаційні війська РФ
Не хватит ресурсов: в Литве оценили риск нападения РФ на НАТО
Російські окупанти
Очевидцы слышали взрыв: в Ростовской области пожар на полиэфирном заводе
В Башкортостане массовые протесты после приговора суда активисту: есть задержанные и пострадавшие
В Финляндии заявили о попытках РФ вербовать в шпионы искателей убежища
Фінляндія кордон

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь