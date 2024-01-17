В Башкортостане массовые протесты после приговора суда активисту: есть задержанные и пострадавшие

В российском Башкортостане несколько тысяч человек вышли на акцию протеста после того, как был приговорен к четырем годам лишения свободы активист Фаиль Алсынов.

17 января суд огласил приговор Алсынову по делу о “разжигании межнациональной розни”. Алсынов не признал вины и намерен обжаловать решение. Активист ранее выступал за отделение Башкирии от РФ и был внесен в список экстремистов.

Что известно о протестах в Башкортостане

Пикет устроили под зданием суда в городе Баймак. Некоторые российские СМИ пишут, что собралось 3 тыс. человек.

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К зданию суда стянули силовиков, которые применили против протестующих свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ люди забросали их снежками. Согласно сообщениям СМИ, по меньшей мере один человек госпитализирован, еще несколько десятков задержаны.

В Баймаке ОМОН применил слезоточивый газ против участников протестной акции в поддержку активиста Фаиля Алсынова По оценке SOTAvision, в этот раз возле суда в Баймаке собрались 10 тысяч человек. Видео: телеграм-канал «Куштау Байрам»https://t.co/00MNado3NF pic.twitter.com/b0S9AmT1la — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) January 17, 2024

Также сообщается, что в регионе из-за протестов и беспорядков начали глушить интернет. Издание Медуза отметило, что Telegram ограничил доступ к каналу, через который координировали протест, а также к каналу издания RusNews, который освещал протесты. Журналисты RusNews сообщили в Twitter, что на них была совершена DDOS-атака после освещения протестов в Баймаке. Позже доступ к RusNews восстановили.

Еще накануне некоторые Telegram-каналы сообщали о блокировке нескольких башкирских каналов в мессенджере.

Из-за протестов в Башкортостане российское МВД возбудило дело о массовых беспорядках.

Полицейские перекрыли все подходы к зданию суда автомобилями и тракторами коммунальщиков. СМИ пишут, что люди, которые приехали на протест, оставляли авто на прилегающих улицах и шли к зданию суда.

Силовики избивают протестующих дубинками в Баймаке, люди в ответ закидывают полицию снежками Видео: Тот самый из Башкорт / Telegram pic.twitter.com/bW8Kbx8oSu — Медиазона (@mediazzzona) January 17, 2024

Протестующие объявили, что будут блокировать дороги в Башкортостане, по которым в Баймак едут силовики, и не дадут вывезти Алсынова в колонию.

Башкирия на карте

Башкирия или Башкортостан расположена на Южном Урале. Недалеко от нее находится Екатеринбург, Уфа, Челябинск и Ульяновск.

Что известно о деле Алсынова

Уголовное дело против активиста возбудили в августе 2023 года после обращения главы Башкортостана Радия Хабирова.

Алсынова обвинили в “разжигании межнациональной розни”, в “призывах к антигосударственным выступлениям” и “к осуществлению экстремистской деятельности”, а также за “дискредитацию Вооруженных сил РФ”.

Активист назвал обращение чиновника доносом и в открытом письме к нему отверг все обвинения.

Издание Верстка написало, что Алсынова преследуют из-за речи, произнесенной в апреле 2023 года, во время которой он сказал кара халик. С башкирского они переводятся как черный люд. Российское следствие считает, что он этими словами хотел оскорбить жителей Кавказа и Центральной Азии.

В Башкирии Фаиль Алсынов известен как участник протестов за сохранение горы Куштау. Ее хотели отдать под разработку Башкирской содовой компании, но активисты добились предоставления ей статуса памятника природы.

Источник: Настоящее время

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