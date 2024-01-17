У Башкортостані масові протести після вироку суду активісту: є затримані та постраждалі

У російському Башкортостані кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту після того, як було засуджено до чотирьох років позбавлення волі активіста Фаїля Алсинова.

17 січня суд оголосив вирок Алсинову у справі про “розпалювання міжнаціональної ворожнечі”. Алсинов не визнав провини і має намір оскаржити рішення. Активіст раніше виступав за відділення Башкирії від РФ і був внесений до списку екстремістів.

Що відомо про протести у Башкортостані

Пікет влаштували під будівлею суду у місті Баймак. Деякі російські ЗМІ пишуть, що зібралося 3 тис. людей.

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До будівлі суду стягнули силовиків, які застосували проти протестувальників світло-шумові гранати та сльозогінний газ. У відповідь люди закидають їх сніжками. Згідно з повідомленнями ЗМІ, щонайменше одну людину ушпиталено, ще кілька десятків затримано.

В Баймаке ОМОН применил слезоточивый газ против участников протестной акции в поддержку активиста Фаиля Алсынова По оценке SOTAvision, в этот раз возле суда в Баймаке собрались 10 тысяч человек. Видео: телеграм-канал «Куштау Байрам»https://t.co/00MNado3NF pic.twitter.com/b0S9AmT1la — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) January 17, 2024

Також повідомляється, що у регіоні через протести та заворушення почали глушити інтернет. Видання Медуза зазначило, що Telegram обмежив доступ до каналу, через який координували протест, а також до каналу видання RusNews, який висвітлював протести. Журналісти RusNews повідомили у Twitter, що на них було скоєно DDOS-атаку після висвітлення протестів у Баймаку. Пізніше доступ до RusNews відновили.

Ще напередодні деякі Telegram-канали повідомляли про блокування кількох башкирських каналів у месенджері.

Через протести у Башкортостані російське МВС порушило справу про масові заворушення.

Поліцейські перекрили усі підходи до будівлі суду автомобілями і тракторами комунальників. ЗМІ пишуть, що люди, які приїхали на протест, залишали авто на прилеглих вулицях та йшли до будівлі суду.

Силовики избивают протестующих дубинками в Баймаке, люди в ответ закидывают полицию снежками Видео: Тот самый из Башкорт / Telegram pic.twitter.com/bW8Kbx8oSu — Медиазона (@mediazzzona) January 17, 2024

Протестувальники оголосили, що блокуватимуть дороги в Башкортостані, якими до Баймака їдуть силовики, і не дадуть вивезти Алсинова в колонію.

Башкирія на карті

Башкирія або Башкортостан розташована на Південному Уралі. Недалеко від неї знаходиться Єкатеринбург, Уфа, Челябінськ і Ульяновськ.

Що відомо про справу Алсинова

Кримінальну справу проти активіста порушили у серпні 2023 року після звернення голови Башкортостану Радія Хабірова.

Алсинова звинуватили у “розпалюванні міжнаціональної ворожнечі”, у “закликах до антидержавних виступів” і “до здійснення екстремістської діяльності”, а також за “дискредитацію Збройних сил РФ”.

Активіст назвав звернення чиновника доносом та у відкритому листі до нього відкинув усі звинувачення.

Видання Верстка написало, що Алсинова переслідують через промову, виголошену у квітні 2023 року, під час якої він сказав кара халик. З башкирської вони перекладаються як чорний люд. Російське слідство вважає, що він цими словами хотів образити жителів Кавказу і Центральної Азії.

У Башкирії Фаїль Алсинов відомий як учасник протестів за збереження гори Куштау. Її хотіли віддати під розробку Башкирської содової компанії, але активісти домоглися надання їй статусу пам’ятки природи.

Джерело: Настоящее время

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