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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Башкортостані масові протести після вироку суду активісту: є затримані та постраждалі

заворушення у Башкирії

У російському Башкортостані кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту після того, як було засуджено до чотирьох років позбавлення волі активіста Фаїля Алсинова.

17 січня суд оголосив вирок Алсинову у справі про “розпалювання міжнаціональної ворожнечі”. Алсинов не визнав провини і має намір оскаржити рішення. Активіст раніше виступав за відділення Башкирії від РФ і був внесений до списку екстремістів.

Що відомо про протести у Башкортостані

Пікет влаштували під будівлею суду у місті Баймак. Деякі російські ЗМІ пишуть, що зібралося 3 тис. людей.

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До будівлі суду стягнули силовиків, які застосували проти протестувальників світло-шумові гранати та сльозогінний газ. У відповідь люди закидають їх сніжками. Згідно з повідомленнями ЗМІ, щонайменше одну людину ушпиталено, ще кілька десятків затримано.

Також повідомляється, що у регіоні через протести та заворушення почали глушити інтернет. Видання Медуза зазначило, що Telegram обмежив доступ до каналу, через який координували протест, а також до каналу видання RusNews, який висвітлював протести. Журналісти RusNews повідомили у Twitter, що на них було скоєно DDOS-атаку після висвітлення протестів у Баймаку. Пізніше доступ до RusNews відновили.

Ще напередодні деякі Telegram-канали повідомляли про блокування кількох башкирських каналів у месенджері.

Через протести у Башкортостані російське МВС порушило справу про масові заворушення.

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Поліцейські перекрили усі підходи до будівлі суду автомобілями і тракторами комунальників. ЗМІ пишуть, що люди, які приїхали на протест, залишали авто на прилеглих вулицях та йшли до будівлі суду.

Протестувальники оголосили, що блокуватимуть дороги в Башкортостані, якими до Баймака їдуть силовики, і не дадуть вивезти Алсинова в колонію.

Башкирія на карті

Башкирія або Башкортостан розташована на Південному Уралі. Недалеко від неї знаходиться Єкатеринбург, Уфа, Челябінськ і Ульяновськ.

Башкирія на карті

Фото: Google Maps

Що відомо про справу Алсинова

Кримінальну справу проти активіста порушили у серпні 2023 року після звернення голови Башкортостану Радія Хабірова.

Алсинова звинуватили у “розпалюванні міжнаціональної ворожнечі”, у “закликах до антидержавних виступів” і “до здійснення екстремістської діяльності”, а також за “дискредитацію Збройних сил РФ”.

Протесты в Башкирии: что известно о беспорядках в Баймаке

Фото: Фаїль Алсинов

Активіст назвав звернення чиновника доносом та у відкритому листі до нього відкинув усі звинувачення.

Видання Верстка написало, що Алсинова переслідують через промову, виголошену у квітні 2023 року, під час якої він сказав кара халик. З башкирської вони перекладаються як чорний люд. Російське слідство вважає, що він цими словами хотів образити жителів Кавказу і Центральної Азії.

У Башкирії Фаїль Алсинов відомий як учасник протестів за збереження гори Куштау. Її хотіли віддати під розробку Башкирської содової компанії, але активісти домоглися надання їй статусу пам’ятки природи.

Джерело: Настоящее время

Протести у Росії, Росія
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