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Обсудили создание Палестинского государства: Нетаньяху и Байден провели переговоры

Обсудили создание Палестинского государства: Нетаньяху и Байден провели переговоры
Фото: Getty Images

Американский лидер Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможные решения по созданию Палестинского государства.

В заявлении Белого дома отмечается, что Байден изложил “собственное видение более продолжительного мира и безопасности для Израиля” и “решение по созданию двух государств с гарантированной безопасностью Израиля”.

Разговор также касался ударов Израиля по Газе. Байден и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом, и переход Израиля к более “точечным” операциям в секторе Газа, которые позволяют доставить больше гуманитарной помощи.

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Байден поддерживает Израиль в его войне с ХАМАСом, но настаивает на том, чтобы Израиль сконцентрировался на уменьшении количества жертв среди мирных палестинцев.

Это был первый разговор лидеров США и Израиля почти за месяц.

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По данным американского телеканала CNN, Нетаньяху сообщил Байдену во время разговора, что Израиль не исключает возможности создания Палестинского государства “в любой форме”. Источник канала описал разговор как “серьезный” и “детализированный”.

Напомним, ранее израильский премьер заявил, что выступает против палестинской государственности, возникновение которой, по его словам, “не гарантирует безопасности Израиля”.

Таким образом, между США и Израилем есть разногласия относительно возможного пути к палестинской государственности после завершения боевых действий в Газе.

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Источник: White House, CNN, Голос Америки
Израиль, Биньямин Нетаньяху, Война в Израиле, Джо Байден, Палестина
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