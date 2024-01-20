Обсудили создание Палестинского государства: Нетаньяху и Байден провели переговоры

Американский лидер Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможные решения по созданию Палестинского государства.

В заявлении Белого дома отмечается, что Байден изложил “собственное видение более продолжительного мира и безопасности для Израиля” и “решение по созданию двух государств с гарантированной безопасностью Израиля”.

Разговор также касался ударов Израиля по Газе. Байден и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом, и переход Израиля к более “точечным” операциям в секторе Газа, которые позволяют доставить больше гуманитарной помощи.

Сейчас смотрят

Байден поддерживает Израиль в его войне с ХАМАСом, но настаивает на том, чтобы Израиль сконцентрировался на уменьшении количества жертв среди мирных палестинцев.

Это был первый разговор лидеров США и Израиля почти за месяц.

По данным американского телеканала CNN, Нетаньяху сообщил Байдену во время разговора, что Израиль не исключает возможности создания Палестинского государства “в любой форме”. Источник канала описал разговор как “серьезный” и “детализированный”.

Напомним, ранее израильский премьер заявил, что выступает против палестинской государственности, возникновение которой, по его словам, “не гарантирует безопасности Израиля”.

Таким образом, между США и Израилем есть разногласия относительно возможного пути к палестинской государственности после завершения боевых действий в Газе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.