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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Обговорили створення Палестинської держави: Нетаньягу та Байден провели переговори

Обговорили створення Палестинської держави: Нетаньягу та Байден провели переговори
Фото: Getty Images

Американський лідер Джо Байден обговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу можливі рішення щодо створення Палестинської держави.

У заяві Білого дому зазначається, що Байден виклав “власне бачення більш тривалого миру та безпеки для Ізраїлю” та “рішення про створення двох держав із гарантованою безпекою Ізраїлю”.

Розмова також стосувалась ударів Ізраїлю по Газі. Байден і Нетаньягу обговорили зусилля зі звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, і перехід Ізраїлю до більш “точкових” операцій у секторі Газа, які дозволяють доставити більше гуманітарної допомоги.

Зараз дивляться

Байден підтримує Ізраїль у його війні з ХАМАС, але наполягає на тому, щоб Ізраїль сконцентрувався на зменшенні кількості жертв серед мирних палестинців.

Це була перша розмова лідерів США та Ізраїлю майже за місяць.

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За даними американського телеканалу CNN, Нетаньягу повідомив Байдену під час розмови, що Ізраїль не виключає можливості створення Палестинської держави “в будь-якій формі”. Джерело каналу описало розмову як “серйозну” і “деталізовану”.

Нагадаємо, раніше ізраїльський прем’єр заявив, що виступає проти палестинської державності, виникнення якої, за його словами, “не гарантує безпеки Ізраїлю”.

Таким чином, між США та Ізраїлем є розбіжності щодо можливого шляху до палестинської державності після завершення бойових дій у Газі.

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Джерело: White House, CNN, Голос Америки
Ізраїль, Біньямін Нетаньягу, Війна в Ізраїлі, Джо Байден, Палестина
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