В Москве – сбой у провайдера, обеспечивающего интернетом администрацию Путина и ФСБ
В Москве произошел масштабный сбой в работе провайдера Акадо-телеком, который обеспечивает интернетом госструктуры России.
В частности, среди клиентов компании – администрация президента РФ Владимира Путина, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, Сбербанк и другие объекты.
На отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки Акадо пользователи стали жаловаться 21 и 22 января.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, и ряде регионов России значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств РФ.
Пока точный масштаб ущерба для России уточняется, известно, что масштабный сбой в работе провайдера Акадо-телеком стал следствием успешных действий неизвестных киберволонтеров.
Взлом серверов московского интернет-провайдера в М9ком
Напомним, что две недели назад хакеры группировки Blackjack взломали серверы московского интернет-провайдера М9ком.
Тогда представители Blackjack отмечали, что провайдер М9ком стал разминкой перед более серьезной местью за атаку на Киевстар.
Часть жителей российской столицы тогда осталась без интернета и телевидения.
Хакерам удалось удалить 20 Тб данных – официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты.
Кроме того, представители Blackjack обнародовали всем желающим более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании.
Источник: ГУР