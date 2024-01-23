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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Москве – сбой у провайдера, обеспечивающего интернетом администрацию Путина и ФСБ

хакери
Фото: Pixabay

В Москве произошел масштабный сбой в работе провайдера Акадо-телеком, который обеспечивает интернетом госструктуры России.

В частности, среди клиентов компании – администрация президента РФ Владимира Путина, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, Сбербанк и другие объекты.

На отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки Акадо пользователи стали жаловаться 21 и 22 января.

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По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, и ряде регионов России значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств РФ.

Пока точный масштаб ущерба для России уточняется, известно, что масштабный сбой в работе провайдера Акадо-телеком стал следствием успешных действий неизвестных киберволонтеров.

Взлом серверов московского интернет-провайдера в М9ком

Напомним, что две недели назад хакеры группировки Blackjack взломали серверы московского интернет-провайдера М9ком.

Тогда представители Blackjack отмечали, что провайдер М9ком стал разминкой перед более серьезной местью за атаку на Киевстар.

Часть жителей российской столицы тогда осталась без интернета и телевидения.

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Хакерам удалось удалить 20 Тб данных – официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты.

Кроме того, представители Blackjack обнародовали всем желающим более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании.

Источник: ГУР

Интернет, Владимир Путин, Кібератака, Москва, ФСБ
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