У Москві – збій у провайдера, який забезпечує інтернетом адміністрацію Путіна та ФСБ

У Москві стався масштабний збій у роботі провайдера Акадо-телеком, який забезпечує інтернетом держструктури Росії.

Зокрема, серед клієнтів компанії – адміністрація президента РФ Володимира Путіна, Федеральна служба безпеки, Федеральна служба охорони, органи місцевого самоврядування в Москві та інших регіонах, Сбербанк та інші об’єкти.

На відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки Акадо користувачі почали скаржитись 21 та 22 січня.

Зараз дивляться

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, наразі в Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, та низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств РФ.

Поки точний масштаб збитків для Росії уточнюється, відомо, що масштабний збій у роботі провайдера Акадо-телеком став наслідком успішних дій невідомих кіберволонтерів.

Злам серверів московського інтернет-провайдера М9ком

Нагадаємо, що два тижні тому хакери угруповання Blackjack зламали сервери московського інтернет-провайдера М9ком.

Тоді представники Blackjack зазначали, що провайдер М9ком став розминкою перед більш серйозною помстою за атаку на Київстар.

Частина жителів російської столиці тоді залишилася без інтернету та телебачення.

Хакерам вдалося видалити 20 ТБ даних – офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.

Крім того, представники Blackjack оприлюднили для всіх охочих понад 10 Гб даних із поштового сервера та клієнтських баз компанії.

Джерело: ГУР

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