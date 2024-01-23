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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Москві – збій у провайдера, який забезпечує інтернетом адміністрацію Путіна та ФСБ

хакери
Фото: Pixabay

У Москві стався масштабний збій у роботі провайдера Акадо-телеком, який забезпечує інтернетом держструктури Росії.

Зокрема, серед клієнтів компанії – адміністрація президента РФ Володимира Путіна, Федеральна служба безпеки, Федеральна служба охорони, органи місцевого самоврядування в Москві та інших регіонах, Сбербанк та інші об’єкти.

На відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки Акадо користувачі почали скаржитись 21 та 22 січня.

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За даними Головного управління розвідки Міноборони України, наразі в Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, та низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств РФ.

Поки точний масштаб збитків для Росії уточнюється, відомо, що масштабний збій у роботі провайдера Акадо-телеком став наслідком успішних дій невідомих кіберволонтерів.

Злам серверів московського інтернет-провайдера М9ком

Нагадаємо, що два тижні тому хакери угруповання Blackjack зламали сервери московського інтернет-провайдера М9ком.

Тоді представники Blackjack зазначали, що провайдер М9ком став розминкою перед більш серйозною помстою за атаку на Київстар.

Частина жителів російської столиці тоді залишилася без інтернету та телебачення.

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Хакерам вдалося видалити 20 ТБ даних – офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.

Крім того, представники Blackjack оприлюднили для всіх охочих понад 10 Гб даних із поштового сервера та клієнтських баз компанії.

Джерело: ГУР

Інтернет, Володимир Путін, Кібератака, Москва, ФСБ
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