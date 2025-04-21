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Ватикан официально объявил причину смерти Папы Римского

Папа Римський Франциск
Фото: Getty Images

В понедельник, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет из-за инсульта.

Причина смерти Папы Римского

Папа Римский Франциск умер от инсульта, который ввел его в кому и привел к необратимой сердечной недостаточности, пишет АР со ссылкой на заявление Ватикана.

Смерть подтвердил в понедельник доктор Андреа Арканджели, глава департамента здравоохранения Святого престола.

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Он отметил, что Франциск также страдал от эпизодов дыхательной недостаточности, которые были следствием двусторонней пневмонии.

Папа Римский был болен диабетом 2 типа и гипертонией.

Смерть Папы Римского наступила внезапно утром в 7:35. Медики отмечали, что, на первый взгляд, она не была связана непосредственно с болезнями дыхательных путей, которые беспокоили Франциска ранее и из-за которых он был госпитализирован в феврале.

Известно, что состояние здоровья Папы Франциска в последнее время было нестабильным. Из-за слабого сердца и респираторных инфекций врачи не давали оптимистичных прогнозов.

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Источник: Corriere Della Sera, ANSA, La Repubblica

Папа Римський, Смерть
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