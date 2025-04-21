Соболезнования со всего мира: как лидеры стран отреагировали на смерть Папы Франциска

Мировые и европейские лидеры отреагировали на сообщения о смерти Папы Римского Франциска, выразив соболезнования католикам всего мира.

Факты ICTV собрали реакции в материале.

Реакция мира на смерть Папы

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования и подчеркнул, что Папа Франциск “умел давать надежду”, поддерживать молитвами и способствовать единству.

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Также он напомнил, что Папа Римский молился за Украину и украинцев.

Топ-дипломатка ЕС Кая Каллас вспомнила свою встречу с Папой в Риме.

– Я поблагодарила Папу Франциска за его сильное лидерство в защите наиболее уязвимых и отстаивании человеческого достоинства, – написала она в сети Х.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Папа Франциск “вдохновлял миллионы людей, далеко за пределами католической церкви, своим смирением и чистой любовью к тем, кому повезло меньше”.

– Мои мысли со всеми, кто чувствует эту глубокую потерю. Пусть они найдут утешение во мнении, что наследие Папы Франциска будет продолжать вести всех нас в более справедливый, мирный и милосердный мир, — добавила фон дер Ляен.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis. He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate. My thoughts are with all who feel this profound loss. May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

В свою очередь президент Европейского совета Антониу Кошта назвал умершего понтифика “глубоко милосердным”.

– Его волновали большие глобальные вызовы нашего времени – миграция, изменение климата, неравенство, мир, – а также ежедневная борьба всех и каждого, – написал Кошта.

Он напомнил, что в своем последнем послании по случаю Всемирного дня мира Франциск предложил три шага для того, чтобы наступили “крепкие изменения”: списание международных долгов, отмена смертной казни и перераспределение военных средств в пользу борьбы с голодом.

– Пусть его идеи и дальше ведут нас к будущему, исполненному надежд, – добавил он.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола отметила, что искренняя улыбка Папы Франциска покоряла сердца миллионов людей во всем мире.

– Народный Папа останется в памяти своей любовью к жизни, стремлением к миру и искренним состраданием к равенству и социальной справедливости. Пусть покоится с миром, – написала она.

Свои соболезнования выразил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что Папа Франциск вдохновлял миллионы своей преданностью миру и смирением.

– Его служение миру и сочувствие вдохновляли миллионы. Глубочайшие соболезнования католическому сообществу и всем, кого коснулась его человечность, — отметил Рютте.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Папа Франциск в своем пастырском служении всегда руководствовался смирением и скромностью.

– Своим папским лозунгом он избрал слова епископского девиза Miserando atque eligendo („посмотрел с милосердием и избрал). Он был великим апостолом милосердия, в котором видел ответ на вызовы современного мира, – подчеркнул Дуда.

Папа Римский Франциск скончался

Напомним, Папа Франциск скончался в понедельник, 21 апреля, в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане на 89-м году жизни. Он возглавлял католическую церковь с 2013 года.

Понтифик долгое время имел серьезные проблемы со здоровьем. Франциск не исключал, что уйдет с поста, если состояние здоровья не позволит ему исполнять обязанности.

В начале 2025 года понтифик перенес пневмонию и провел в больнице пять недель. После выписки редко появлялся на публике, отказываясь от участия во многих мероприятиях по рекомендации врачей.

На Пасху, 20 апреля, Папа Франциск ненадолго предстал перед верующими на балконе базилики Святого Петра.

По совету врачей он не возглавил пасхальную мессу, но в конце события передал послание Urbi et Orbi через кардинала Анджело Комастри.

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