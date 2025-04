Соболезнования со всего мира: как лидеры стран отреагировали на смерть Папы Франциска

Мировые и европейские лидеры отреагировали на сообщения о смерти Папы Римского Франциска, выразив соболезнования католикам всего мира.

Факты ICTV собрали реакции в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования и подчеркнул, что Папа Франциск “умел давать надежду”, поддерживать молитвами и способствовать единству.

Также он напомнил, что Папа Римский молился за Украину и украинцев.

Топ-дипломатка ЕС Кая Каллас вспомнила свою встречу с Папой в Риме.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Папа Франциск “вдохновлял миллионы людей, далеко за пределами католической церкви, своим смирением и чистой любовью к тем, кому повезло меньше”.

– Мои мысли со всеми, кто чувствует эту глубокую потерю. Пусть они найдут утешение во мнении, что наследие Папы Франциска будет продолжать вести всех нас в более справедливый, мирный и милосердный мир, — добавила фон дер Ляен.

