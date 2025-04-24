Возле Польши шведские истребители перехватили самолет-разведчик РФ
Сегодня пара истребителей Jas 39 Gripen, дислоцированных на авиабазе Польши, перехватила самолет-разведчик РФ, появившийся в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
По данным Объединенного центра воздушных операций НАТО, именно эта операция стала первой боевой задачей шведских пилотов.
Что известно о самолете Ил-20
Перехваченный самолет Ил-20, известный также как Coot-A, уже не впервые появляется в этом регионе.
На прошлой неделе его дважды обнаруживали пилоты Великобритании, которые не смогли установить связь с его экипажем.
Несмотря на напряжение, нарушение воздушного пространства Польши не зафиксировано, но усилено дежурство истребителей и приведены системы ПВО в высшую боевую готовность.
НАТО демонстрирует единство
В рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию, стартовавшей в Польше 1 апреля, в страну прибыли шесть шведских истребителей Gripen и шесть британских Eurofighter Typhoon, а также около 300 военнослужащих из обеих стран.
Во время официальной церемонии министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что участие Швеции в воздушных, сухопутных и морских операциях НАТО — это проявление солидарности и решимости в сдерживании российской агрессии.
Он отметил, что миссия eAP, начатая после аннексии Крыма в 2014 году, направлена на усиление безопасности стран Альянса.
— Мы горды быть плечом к плечу с Польшей и Великобританией. Швеция не только участвует, но и вносит весомый вклад в защиту восточного фланга НАТО, — заявил Пол Йонсон.
Источник и фото: Polska Zbrojna
Фото: Вооруженные силы Швеции