Возле Польши шведские истребители перехватили самолет-разведчик РФ

Сегодня пара истребителей Jas 39 Gripen, дислоцированных на авиабазе Польши, перехватила самолет-разведчик РФ, появившийся в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

По данным Объединенного центра воздушных операций НАТО, именно эта операция стала первой боевой задачей шведских пилотов.

Что известно о самолете Ил-20

Перехваченный самолет Ил-20, известный также как Coot-A, уже не впервые появляется в этом регионе.

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На прошлой неделе его дважды обнаруживали пилоты Великобритании, которые не смогли установить связь с его экипажем.

Несмотря на напряжение, нарушение воздушного пространства Польши не зафиксировано, но усилено дежурство истребителей и приведены системы ПВО в высшую боевую готовность.

НАТО демонстрирует единство

В рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию, стартовавшей в Польше 1 апреля, в страну прибыли шесть шведских истребителей Gripen и шесть британских Eurofighter Typhoon, а также около 300 военнослужащих из обеих стран.

Во время официальной церемонии министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что участие Швеции в воздушных, сухопутных и морских операциях НАТО — это проявление солидарности и решимости в сдерживании российской агрессии.

Он отметил, что миссия eAP, начатая после аннексии Крыма в 2014 году, направлена на усиление безопасности стран Альянса.

— Мы горды быть плечом к плечу с Польшей и Великобританией. Швеция не только участвует, но и вносит весомый вклад в защиту восточного фланга НАТО, — заявил Пол Йонсон.

Источник и фото: Polska Zbrojna

Фото: Вооруженные силы Швеции

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