Біля Польщі шведські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ

Сьогодні пара винищувачів Jas 39 Gripen, дислокованих на авіабазі Польщі, перехопила літак-розвідник РФ, що з’явився у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

За даними Об’єднаного центру повітряних операцій НАТО, саме ця операція стала першим бойовим завданням шведських пілотів.

Що відомо про літак Іл-20

Перехоплений літак Іл-20, відомий також як Coot-A, вже не вперше з’являється в цьому регіоні.

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Минулого тижня його двічі виявляли пілоти Великої Британії, які не змогли встановити зв’язок з його екіпажем.

Попри напруження, порушення повітряного простору Польщі не зафіксовано, але посилено чергування винищувачів та приведено системи ППО до найвищої бойової готовності.

НАТО демонструє єдність

У рамках місії НАТО з посиленого повітряного патрулювання, що стартувала в Польщі 1 квітня, до країни прибули шість шведських винищувачів Gripen і шість британських Eurofighter Typhoon, а також близько 300 військовослужбовців з обох країн.

Під час офіційної церемонії міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що участь Швеції у повітряних, сухопутних та морських операціях НАТО — це прояв солідарності та рішучості у стримуванні російської агресії.

Він зазначив, що місія eAP, започаткована після анексії Криму у 2014 році, спрямована на посилення безпеки країн Альянсу.

— Ми горді бути тут пліч-о-пліч із Польщею та Великою Британією. Швеція не лише бере участь, а й робить вагомий внесок у захист східного флангу НАТО, — заявив Пол Йонсон.

Джерело: Polska Zbrojna

Фото: Збройні сили Швеції

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