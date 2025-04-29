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Украина и Венгрия будут проводить консультации для разблокирования переговоров о вступлении в ЕС — Стефанишина

Ольга Стефанішина
Фото: УНИАН

Украина и Венгрия договорились на регулярной основе проводить консультации с 12 мая. Это может помочь снять все беспокойства венгерской стороны и разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона Єдині новини по итогам визита в Будапешт.

Договоренности Украины и Венгрии

— Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон. До тех пор, пока мы не определим весь перечень задач в рамках 11 рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны, — сказала Стефанишина.

По ее словам, украинская сторона прибыла на встречу с дополнительными предложениями об урегулировании целого ряда вопросов.

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Стефанишина отметила, что Украина стремится поработать в течение недели над контрпредложениями венгерской стороны.

Она рассказала, что уже 12 мая Украина рассчитывает на промежуточные результаты.

В то же время Стефанишина выразила надежду, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.

Украинская сторона не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от венгерской стороны, добавила Стефанишина.

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Європейський Союз, Ольга Стефанишина, Венгрия, Украина-ЕС, Украина-Венгрия
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