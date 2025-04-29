Украина и Венгрия будут проводить консультации для разблокирования переговоров о вступлении в ЕС — Стефанишина
Украина и Венгрия договорились на регулярной основе проводить консультации с 12 мая. Это может помочь снять все беспокойства венгерской стороны и разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона Єдині новини по итогам визита в Будапешт.
Договоренности Украины и Венгрии
— Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон. До тех пор, пока мы не определим весь перечень задач в рамках 11 рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны, — сказала Стефанишина.
По ее словам, украинская сторона прибыла на встречу с дополнительными предложениями об урегулировании целого ряда вопросов.
Стефанишина отметила, что Украина стремится поработать в течение недели над контрпредложениями венгерской стороны.
Она рассказала, что уже 12 мая Украина рассчитывает на промежуточные результаты.
В то же время Стефанишина выразила надежду, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.
Украинская сторона не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от венгерской стороны, добавила Стефанишина.