Венгрия выходит из юрисдикции МУС: парламент принял решение

Венгерский парламент проголосовал за выход Венгрии из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом 29 апреля сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия выходит из МУС

Ожидается, что процесс разрыва связей между Венгрией и МУС продлится около года.

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Перед этим премьер страны Виктор Орбан говорил, что Венгрия хочет выйти из-под юрисдикции МУС, и называл это решение твердым и принципиальным. Он также обвинял суд в политизированности.

Эти заявления Орбан делал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест по подозрению в военных преступлениях в секторе Газа. Венгрия как государство-подписант Римского статута должна была бы арестовать Нетаньяху после его прибытия, но Орбан еще до приезда премьера Израиля сообщил, что не планирует этого делать.

Таким образом, если Венгрия все же выйдет из-под юрисдикции МУС, она станет первой страной Евросоюза, которая пойдет на подобный шаг.

Перед этим Белый дом ввел санкции против МУС, также в связи с подозрением Нетаньяху в военных преступлениях.

На сегодня Международный уголовный суд, созданный под эгидой ООН, распространяет свою юрисдикцию на более 120 стран мира. Впрочем, такие страны, как США, Китай, Израиль и Россия, не признают юрисдикцию МУС.

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