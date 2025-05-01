В Польше пророссийский кандидат в президенты сорвал с мэрии украинский флаг
Недавно в польском городе Бяла Пидляска произошел скандал: во время предвыборной встречи кандидат в президенты Польши Гжегож Браун вместе со своими сторонниками сорвал украинский флаг с здания мэрии.
Политик заявил, что флагу Украины здесь не место, а затем видео инцидента появилось в соцсетях.
Spontaniczna repolonizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Białej Podlaskiej ???????????? @GrzegorzBraun_ zapewnia, że flaga zostanie przekazana z należytym szacunkiem do siedziby najbliższego konsulatu Ukrainy. Nasz Kandydat dziękuje Policji za pomoc w akcji… Choć, prawdę mówiąc, ich… pic.twitter.com/YRyVXJlwKJ
— Konfederacja Korony Polskiej (@KoronyPolskiej) May 1, 2025
Реакция Украины и Польши
Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал действия Брауна сознательной провокацией, направленной против украинско-польской дружбы.
— Противодействуем таким провокациям совместно и решительно. Особенно в период жестокой войны России против Украины, когда мы боремся за нашу общую безопасность, — подчеркнул посол.
Полиция Бялы Пидляской уже установила личность мужчины, который физически снял флаг, и передает собранные материалы в прокуратуру.
Министр юстиции Польши и генеральный прокурор Адам Боднар заявил, что инцидент не останется без последствий.
Он также сообщил, что 6 мая Европарламент будет рассматривать вопрос о снятии депутатского иммунитета с Брауна, которому инкриминируют несколько преступлений, в том числе хулиганство, надругательство над символами и нападение.
Кто такой Браун
Гжегож Браун — один из самых скандальных деятелей современной польской политики.
Его публичные провокации, пророссийская позиция и нарушения этических норм неоднократно становились предметом расследований и критики как в Польше, так и за ее пределами.
Напомним, что в 2024 году он самовольно снял украинский флаг с кургана Костюшка в Кракове. А в декабре того же года потушил свечи ханукальной меноры в Сейме огнетушителем.
В 2022 году был единственным депутатом польского парламента, который проголосовал против резолюции в поддержку Украины во время полномасштабного вторжения РФ.