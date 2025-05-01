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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

У Польщі проросійський кандидат у президенти зірвав з мерії український прапор

Г.Браун Польща скандал
Фото: Getty Images

Скандальний інцидент нещодавно зафіксували в польському місті Біла Підляська: під час передвиборчої зустрічі кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун  разом зі своїми прихильниками зірвав український прапор із будівлі мерії.

Політик заявив, що прапору України тут не місце, а згодом відео інциденту з’явилось у соцмережах.

Зараз дивляться

Реакція України та Польщі

Посол України у Польщі Василь Боднар назвав дії Брауна свідомою провокацією, спрямованою проти українсько-польської дружби.

— Протидіймо таким провокаціям спільно й рішуче. Особливо в період жорстокої війни Росії проти України, коли ми боремося за нашу спільну безпеку, — наголосив посол.

Поліція Білої Підляської вже встановила особу чоловіка, який фізично зняв прапор, та передає зібрані матеріали до прокуратури.

Міністр юстиції Польщі та генеральний прокурор Адам Боднар заявив, що інцидент не залишиться без наслідків.

Він також повідомив, що 6 травня Європарламент розглядатиме зняття депутатського імунітету з Брауна, якому інкримінують кілька злочинів, зокрема хуліганство, наругу над символами та напад.

Хто такий Браун

Гжегож Браун — один із найскандальніших діячів сучасної польської політики. Його публічні провокації, проросійська позиція та порушення етичних норм неодноразово ставали предметом розслідувань і критики як у Польщі, так і за її межами.

Нагадаємо, що у 2024 році він самовільно зняв український прапор із кургану Костюшка в Кракові. А в грудні того ж року загасив свічки ханукальної менори в Сеймі вогнегасником.

У 2022 році був єдиним депутатом польського парламенту, який проголосував проти резолюції на підтримку України під час повномасштабного вторгнення РФ.

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Джерело: УНІАН
Політик, Прапор України, Україна-Польща
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