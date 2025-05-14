В Польше опровергли слова Келлога о размещении польских сил в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не имеет планов отправлять своих военных в Украину.

Это стало ответом на слова спецпосланника президента США Кита Келлога, который в эфире Fox News предположил, что после завершения активной фазы войны возможно размещение иностранных войск к западу от Днепра, в частности польских.

Об этом пишет Wprost.

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Польша не будет размещать свои войска в Украине

Глава МИД призвал “прекратить манипулировать”, напомнив, что он, министр обороны и премьер-министр Польши неоднократно отмечали, что участие страны в этой операции не предусматривает размещение польских военных на территории Украины.

По его словам, Келлог преувеличил, когда говорил о возможной роли Польши в этой операции, если она состоится.

— Но, как уже много раз заявляли министр обороны, глава правительства и я, наше участие в операции не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле, — подчеркнул Сикорский.

Министр объяснил, что Польша рассматривает участие только в виде авиационной поддержки, охраны логистических центров и защиты более 600 километров границы с Россией и Беларусью, чтобы обеспечить безопасность войск, которые отправятся в Украину.

Источник: Wprost

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