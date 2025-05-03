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Зеленский сообщил, когда в Украину может прибыть миротворческий контингент

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Иностранный военный контингент может прибыть в Украину только после завершения войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский – о прибытии в Украину миротворческого контингента

– Все равно, все это будет (прибытие миротворческих войск, – Ред.) в момент окончания войны. Вы же понимаете, никто не будет рисковать тем, чтобы их войска, направленные в Украину, втянули в военные действия. Или если никто, то большинство, – отметил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, среди участников Коалиции желающих есть “горячие головы”, готовые отправить свой военный контингент в Украину.

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Украинская сторона, подчеркивает президент, очень поддерживает такое решение.

В любом случае, говорит Владимир Зеленский, еще были и будут встречи по этому вопросу.

– Все хотят ceasefire (прекращения огня, – Ред.), а потом в любом случае будем продолжать активные дипломатические действия. Но если нет ceasefire, то о чем говорить? – отметил президент.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Владимир Зеленский, коалиция, Російська агресія
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