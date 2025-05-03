Зеленский сообщил, когда в Украину может прибыть миротворческий контингент
Иностранный военный контингент может прибыть в Украину только после завершения войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский – о прибытии в Украину миротворческого контингента
– Все равно, все это будет (прибытие миротворческих войск, – Ред.) в момент окончания войны. Вы же понимаете, никто не будет рисковать тем, чтобы их войска, направленные в Украину, втянули в военные действия. Или если никто, то большинство, – отметил Владимир Зеленский.
По словам главы государства, среди участников Коалиции желающих есть “горячие головы”, готовые отправить свой военный контингент в Украину.
Украинская сторона, подчеркивает президент, очень поддерживает такое решение.
В любом случае, говорит Владимир Зеленский, еще были и будут встречи по этому вопросу.
– Все хотят ceasefire (прекращения огня, – Ред.), а потом в любом случае будем продолжать активные дипломатические действия. Но если нет ceasefire, то о чем говорить? – отметил президент.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.