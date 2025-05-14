Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня.

Об этом сообщили изданию CNN два чиновника из Белого дома.

Трамп не едет в Турцию на переговоры между Украиной и РФ

— Это решение закрывает двери для многодневных спекуляций о том, что он может присоединиться к президенту России Владимиру Путину за столом переговоров, — говорится в сообщении.

Ранее президент США озвучивал возможность отмены своего графика поездок на Ближний Восток, который команда Белого дома тщательно разрабатывала неделями, чтобы добавить остановки для личного посредничества в переговорах между Украиной и Россией в Турции.

Сейчас смотрят

Сейчас запланирован визит Трампа в Доху (Катар) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в четверг, 15 мая, когда встретятся представители России и Украины для переговоров.

Кроме того, недавно Кремль опубликовал распоряжение диктатора Владимира Путина, из которого стал известен состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.