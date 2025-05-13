Это война Путина, поэтому и переговоры должны быть с ним — Зеленский

Когда все ждут ответа от России о прекращении огня и прямых переговорах в Стамбуле, Москва отвечает новыми ударами и штурмами. Именно Россия — это та страна, из-за кого война началась и продолжается до сих пор.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 13 мая 2025 года.

Зеленский о переговорах с Путиным

— Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня — длительное и безусловное. Очень важен каждый сигнал, что нужны прямые переговоры и на самом высоком уровне. Именно Путин в России все определяет. Именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним, — заявил Зеленский.

По словам президента, украинская команда активно готовит визит в Турцию.

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Сегодня позицию Украины очень подробно представили всем нашим партнерам, объяснил глава государства.

По его мнению, весь мир понимает, что нужно давление, чтобы в Москве перестали думать, будто мир еще может подождать.

Как подчеркнул президент, нужно достойное и справедливое окончание войны. Россияне много говорят о прямых переговорах, а когда доходит до дела, то они прячутся, обратил внимание Зеленский.

Он подчеркнул, что надо решать с тем, от кого действительно зависит, что будет дальше.

Президент отметил заявление лидеров стран Северной Европы и Балтии. Он поблагодарил за поддержку, в частности переговоров.

В целом европейские лидеры делают очень сильные заявления и шаги, убежден Зеленский.

По его словам, Украина знает мнение Китая о поддержке прекращения огня и переговоров. США ясно и недвусмысленно говорят, что лидеры должны встретиться, обратил внимание он.

Украина абсолютно готова к действительно эффективному формату разговора, утверждает президент.

Зеленский о позициях Украины

Глава государства сегодня заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о его контактах с партнерами и соответствующих наших планах.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак фактически весь день в переговорах, заявил Зеленский.

Президент заслушал доклад министра обороны Украины Рустема Умерова, на уровне которого тоже есть соответствующая важная коммуникация.

По словам Зеленского, продолжается работа, чтобы позиции Украины были сильными, а дипломатия — результативной.

Также важна и внутренняя ситуация в Украине — все, что нужно для устойчивости государства и обеспечения людей.

Кроме этого, был доклад руководителя Государственной налоговой службы Руслана Кравченко по противодействию теневым схемам и обеспечению финансовой стабильности Украины.

— Для всего нашего государства это очень важно. Хорошие есть результаты. Несмотря на войну и любую дипломатическую турбулентность, все социальные выплаты в Украине обеспечены. И так будет и дальше. Я хочу поблагодарить всех, кто с Украиной! Слава Украине, — резюмировал президент.

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