РФ активизировала спецоперацию Двойник на фоне выборов в Польше

Накануне президентских выборов в Польше Россия активизировала очередную фазу информационной войны против европейского общества.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Спецоперация Двойник

По данным ГУР, Кремль активизировал спецоперацию под названием Doppelganger (Двойник) — это одна из самых масштабных и длительных информационных кампаний РФ, направленная на страны ЕС и НАТО.

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Так, кремлевские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные медиа. На таких ресурсах россияне распространяют дезинформацию под видом настоящих новостей.

С марта 2025 года российские спецслужбы с помощью ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных польских избирателей, распространяли ложную и манипулятивную информацию. Россияне сосредоточены на критике поддержки Украины со стороны Польши, призывах к выходу государства из Евросоюза и дискредитации политики правительства Дональда Туска.

Пророссийские СМИ формируют негативный образ Украины — называют наше государство главным фактором хаоса в польской политике.

Такими действиями Россия пытается ослабить внутреннее единство стран ЕС и НАТО.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что в стране фиксируют попытки вмешательства России в президентские выборы.

Источник : ГУР

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