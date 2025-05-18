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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ активізувала спецоперацію Двійник на тлі виборів у Польщі

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Напередодні президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Мінооборони України.

Спецоперація Двійник

За даними ГУР, Кремль активізував спецоперацію під назвою Doppelganger (Двійник) – це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній РФ, що спрямована на країни ЄС та НАТО.

Зараз дивляться

Так, кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні медіа. На таких ресурсах росіяни поширюють дезінформацію під виглядом справжніх новин.

З березня 2025 року російські спецслужби за допомогою ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних польських виборців, поширювали неправдиву та маніпулятивну інформацію. Росіяни зосереджені на критиці підтримки України з боку Польщі, закликах до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска.

Проросійські ЗМІ формують негативний образ України – називають нашу державу головним фактором хаосу у польській політиці.

Такими діями Росія намагається послабити внутрішню єдність країн ЄС та НАТО.

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Раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що в країні фіксують спроби втручання Росії у президентські вибори.

Джерело: ГУР
інформаційна війна, Польща, Росія
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