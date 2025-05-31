Новая эпоха угроз и Россия — самая большая из них: Британия подготовила оборонный обзор

Великобритания стоит перед новой эпохой угроз, когда БпЛА, искусственный интеллект и другие технологии меняют характер войны более фундаментально, чем когда-либо в истории. А наибольшую опасность представляют Россия и Китай.

Об этом говорится в стратегическом оборонном обзоре, который, как ожидается, 2 июня представит глава британского правительства Кир Стармер, пишет The Guardian.

Британия называет Россию самой большой опасностью

По данным издания, 130-страничный документ, написанный тремя советниками Стармера, будет предупреждать о “непосредственной и неотложной” опасности со стороны России и постарается в значительной степени опираться на уроки войны в Украине.

Сейчас смотрят

— Но он также сосредоточится на Китае, который будет описан не как враг, а как “изощренный и настойчивый вызов”, который иногда готов сотрудничать с Москвой, и двух меньших “региональных дезорганизаторов” — Иране и Северной Корее, — говорится в публикации.

В этом документе также речь пойдет о наибольшем повышении угрозы безопасности со времен окончания холодной войны, в то же время интенсивность кибернетической и диверсионной деятельности Москвы не означает, что Великобритания уже дрейфует в сторону войны с РФ.

Кроме того, вероятно, что он не будет содержать новых обязательств по оборонным расходам, а лишь подтвердит то, которое было взято Стармером в феврале — увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП до 2027 года и до 3% в следующем созыве парламента.

В то же время, этот обзор может быть использован для оправдания значительного увеличения среднесрочных оборонных расходов, которые будут согласованы на саммите НАТО в июне и могут превысить 50 млрд фунтов стерлингов в реальном выражении.

Ожидается, что в обзоре будет затронут вопрос численности британской армии на фоне споров Минобороны и Казначейства о том, стоит ли включать обязательства по увеличению численности от запланированных 73 тыс. военнослужащих.

Численность британской армии упала до самого низкого уровня со времен Наполеона и даже раньше: на 1 апреля количество солдат, проходящих постоянную военную подготовку, составляло 70 860 человек, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году.

А обязательство по увеличению численности армии на 5 тыс. человек, если удастся провести набор, будет стоить около 2,5 млрд фунтов стерлингов в год в виде дополнительной зарплаты, жилья, снаряжения и других ресурсов. В случае успеха это поможет вооруженным силам выполнить обязательства, которые, вероятно, будут расти в ближайшие годы.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.