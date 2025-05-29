Притворялись журналистами: российские хакеры атаковали британское Минобороны
Правительство Великобритании заявило, что сумело отразить кибератаку, связанную с Россией и направленную на сотрудников Минобороны. Хакеры выдавали себя за журналистов, пытаясь получить доступ к системам ведомства через фишинговые письма.
Российские хакеры атаковали британское Минобороны
Об этой атаке стало известно во время визита министра обороны Джона Гилли на засекреченный объект в Уилтшире, где расположена команда, которая обнаружила и ликвидировала угрозу.
Подозрительную активность в конце прошлого года обнаружил Национальный центр кибербезопасности. Речь шла о целенаправленной фишинговой кампании, в рамках которой отправлялись электронные письма под видом журналистских обращений и финансовых сообщений со ссылкой на файлы.
Команда специалистов в Коршем, охраняющая цифровую инфраструктуру Минобороны, обнаружила атаку примерно через час после ее начала. Вредоносное программное обеспечение, которое пытались использовать, было создано группировкой RomCom, а образец кода получил название Damascened Peacock – в честь павлинов, что живут на территории объекта.
Сама атака стала одной из более чем 90 тыс. попыток взлома, связанных с враждебными государствами, которые зафиксировали против британской армии и систем обороны за последние два года. Это вдвое больше, чем в предыдущий двухлетний период.
Как Великобритания противостоит киберугрозам
По его словам, Великобритания усиливает собственные наступательные кибервозможности для противодействия враждебным государствам, таким как Россия. Уже объявлено о создании нового киберкомандования, которое будет координировать как оборонительные, так и наступательные операции в киберпространстве. Правительство также инвестирует более £1 млрд в совершенствование цифровых систем на поле боя.
Сейчас специалисты сосредоточены на защите боевой группы Королевского флота, в частности авианосца HMS Prince of Wales, который направляется через Красное море, неся самолеты F-35. Правительство считает этот переход потенциально опасным, ведь неподалеку действуют поддерживаемые Ираном силы, которые уже атаковали корабли США и Великобритании.