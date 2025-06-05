Расходы на оборону и Украина: Рютте назвал цель встречи министров НАТО в Брюсселе

До саммита НАТО в июне министры обороны стран военного блока планируют согласовать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

Оборонная стратегия НАТО

Министры обороны стран НАТО на последней встрече перед саммитом в Гааге согласовывают новые целевые показатели расходов на оборону.

Как сообщил в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, речь идет о значительном увеличении финансирования – до 5% от ВВП каждой страны-члена.

Сейчас смотрят

– Сегодняшняя встреча является ключевой. Мы определим целевые показатели возможностей, которые станут фундаментом оборонного бюджета на следующие годы, – подчеркнул Рютте.

По его словам, страны должны инвестировать больше в системы ПВО, дальнобойные ракеты, маневренные формирования и инфраструктуру командования и управления.

– Чтобы предотвратить войну, нужно к ней быть готовыми. Это главная идея. Если вы готовы – вас не атакуют, – пояснил генсек НАТО.

Он ожидает, что именно в Гааге лидеры стран альянса окончательно утвердят повышенные оборонные расходы.

Министр обороны США Пит Хэгсет подчеркнул, что ответственность стран должна быть общей, ведь это вопрос силы, которая сдерживает агрессора.

Напомним, что сегодня также состоится заседание Совета НАТО-Украина с участием министра обороны Украины Рустема Умерова и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.