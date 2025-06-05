Витрати на оборону та Україна: Рютте назвав мету зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі

До саміту НАТО у червні міністри оборони країн військового блоку планують узгодити збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

Оборонна стратегія НАТО

Міністри оборони країн НАТО на останній зустрічі перед самітом у Гаазі погоджують нові цільові показники витрат на оборону.

Як повідомив у Брюсселі генеральний секретар альянсу Марк Рютте, йдеться про значне збільшення фінансування – до 5% від ВВП кожної країни-члена.

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– Сьогоднішня зустріч є ключовою. Ми визначимо цільові показники можливостей, що стануть фундаментом оборонного бюджету на наступні роки, – наголосив Рютте.

За його словами, країни повинні інвестувати більше в системи ППО, далекобійні ракети, маневрені формування та інфраструктуру командування й управління.

– Щоб запобігти війні, потрібно до неї бути готовими. Це головна ідея. Якщо ви готові – вас не атакують, – пояснив генсек НАТО.

Він очікує, що саме в Гаазі лідери країн альянсу остаточно затвердять підвищені оборонні витрати.

Міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що відповідальність країн має бути спільною, адже це питання сили, яка стримує агресора.

Нагадаємо, що сьогодні також відбудеться засідання Ради НАТО – Україна за участі міністра оборони України Рустема Умєрова та високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас.

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