НАТО производит за год меньше боеприпасов, чем Россия за три месяца – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил серьезную обеспокоенность темпами производства боеприпасов в России. Он отметил, что за три месяца РФ производит столько же, сколько весь Альянс за год.

Россия производит значительно больше снарядов, чем страны НАТО

— Последние несколько лет показали, что изменения чрезвычайно важны. Существует большая угроза со стороны России, когда в 2022 году она начала полномасштабную войну против Украины. Конечно, начало было в 2014 году, но эта бойня, резня началась в 2022 году, – заявил Рютте во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Он подчеркнул, что экономика РФ в 25 раз меньше совокупной экономики стран НАТО, однако Россия демонстрирует впечатляющие темпы производства боеприпасов.

— Сколько они производят боеприпасов, что является основой всего. За три месяца они производят то, что мы, целое НАТО, производим за год. И это при экономике в 25 раз больше, чем у России, – подчеркнул генсек.

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Рютте призвал страны-члены НАТО немедленно увеличить оборонные расходы и инвестиции в военное производство, чтобы подготовиться к возможным угрозам со стороны России.

— Если мы не будем действовать сейчас, в следующие три года все будет хорошо, но мы должны начать сейчас, потому что иначе через 4-5 лет будем под угрозой, – подчеркнул он.

Напомним, разведка Германии сообщала о вероятной подготовке России к крупномасштабной войне с НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа также предупредил, что нападение со стороны России может произойти уже через несколько лет, и отметил, что Литва имеет около 4-5 лет для подготовки.

Кроме того, Россия активизировала наблюдение за деятельностью НАТО в Балтийском море и неоднократно прибегала к демонстрациям силы и провокациям.

Недавно Альянс обратился к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад – около 40 тыс. военнослужащих для усиления обороны НАТО.

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