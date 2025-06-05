НАТО виробляє за рік менше боєприпасів, ніж Росія за три місяці – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив серйозне занепокоєння щодо темпів виробництва боєприпасів у Росії. Він зазначив, що за три місяці РФ виготовляє стільки ж, скільки весь Альянс за рік.

Росія виробляє значно більше снарядів, ніж країни НАТО

– Останні кілька років показали, що зміни надзвичайно важливі. Є велика загроза з боку Росії, коли у 2022-му вона почала повномасштабну війну проти України. Звісно, початок був у 2014 році, але оця бійня, різанина почалася у 2022 році, – заявив Рютте під час пресконференції за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

Він підкреслив, що економіка РФ в 25 разів менша за сукупну економіку країн НАТО, однак Росія демонструє вражаючі темпи виробництва боєприпасів.

– Скільки вони виробляють боєприпасів, що є основою всього. За три місяці вони виробляють те, що ми, ціле НАТО, виробляємо за рік. І це маючи економіку у 25 разів більшу, ніж Росія, – наголосив генсек.

Зараз дивляться

Рютте закликав країни-члени НАТО негайно збільшити оборонні витрати та інвестиції у військове виробництво, щоб підготуватися до можливих загроз з боку Росії.

– Якщо ми не будемо діяти зараз, у наступні три роки буде усе добре, але ми повинні почати зараз, бо інакше, через 4-5 років будемо під загрозою, – підкреслив він.

Нагадаємо, розвідка Німеччини повідомляла про ймовірну підготовку Росії до великомасштабної війни з НАТО. Президент Литви Гітанас Науседа також застеріг, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і зазначив, що Литва має близько 4-5 років для підготовки.

Крім того, Росія активізувала спостереження за діяльністю НАТО в Балтійському морі та неодноразово вдавалася до демонстрацій сили та провокацій.

Нещодавно Альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад – близько 40 тис. військовослужбовців для посилення оборони НАТО.

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