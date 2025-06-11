Трамп рассказал о звонке Путину: разговор ничего не принес

Президент США Дональд Трамп назвал последний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным хорошим, но отметил, что пока разговор ничего не принес.

Об этом Трамп рассказал во время подкаста для Pod Force One.

Война в Украине

Американский президент в очередной раз назвал войну РФ против Украины жестокой и заявил, что ничего подобного не было со времен Второй мировой войны.

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Комментируя разговор с российским президентом, Трамп сказал, что Путин говорил о том, чего он хочет, и говорил о том, чего он не хочет.

— У нас был хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло, — заявил президент США.

Детали предыдущего разговора 4 июня

Напомним, что ранее Трамп рассказывал о проведенном телефонном разговоре с российским диктатором.

Как заявил президент в социальной сети Truth Social, разговор с Путиным длился 1 час 15 минут.

— Мы обсудили атаку на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также другие атаки, которые произошли с обеих сторон, — отметил глава Белого дома.

По его мнению, это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру.

По словам президента США, Путин очень решительно сказал о том, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку со стороны Украины на российские аэродромы.

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