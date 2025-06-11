Трамп розповів про дзвінок Путіну: розмова нічого не принесла

Президент США Дональд Трамп назвав останню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним хорошою, але зазначив, що поки розмова нічого не принесла.

Про це Трамп розповів під час подкасту для Pod Force One.

Війна в Україні

Американський президент вкотре назвав війну РФ проти України жорстокою, і що нічого подібного не було з часів Другої світової війни.

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Коментуючи розмову з російським президентом, Трамп сказав, що Путін говорив про те, чого він хоче, і говорив про те, чого він не хоче.

— Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло, – заявив президент США.

Деталі попередньої розмови 4 червня

Нагадаємо, що раніше Трамп розповідав про проведену телефонну розмову з російським диктатором.

Як заявив президент у соціальній мережі Truth Social, розмова з Путіним тривала 1 годину та 15 хвилин.

— Ми обговорили атаку на пришвартовані російські літаки з боку України, а також інші атаки, які відбулися з обох сторін, – зазначив глава Білого дому.

На його думку, це була гарна розмова, але не така, що приведе до негайного миру.

За словами президента США, Путін дуже рішуче сказав про те, що йому доведеться відреагувати на нещодавню атаку з боку України на російські аеродроми.

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