В России за первые четыре месяца 2025 года доходы ритуальной отрасли выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Доходы похоронных компаний

Так, по данным российских СМИ со ссылкой на Росстат, за первые четыре месяца этого года ритуальные организации заработали почти 40 млрд рублей, или $509 млн. Наибольший доход получили ритуальные организации Санкт-Петербурга.

Сейчас смотрят

Как пишет издание The Moscow Times, в Подмосковье суммарный доход похоронных компаний вырос на 12,9% до 3,2 млрд руб., в Краснодарском крае — на 12,2% до 1,9 млрд руб., в Татарстане — на 15,8% до 1,1 млрд руб., в Свердловской области — на 8,4% до 1,1 млрд руб.

В октябре-декабре 2024 года похороны в РФ стоили в среднем 25,1 тыс. руб. — почти на 15% дороже, чем в 2023 году. В 2025 году среди россиян заметно вырос спрос на гробы из картона, стоимость которых составляет 1,5−6 тыс. рублей против 8 тыс. за деревянный, говорится в публикации.

— В то время, когда многие отрасли экономики РФ демонстрируют падение или стагнируют, похоронная отрасль стабильно растет, — отметили в ЦПД.

В то же время по данным Росстата, смертность россиян за январь-апрель 2025 года выросла еще на 4,5% — 662,7 тыс. человек.

В ЦПД отмечают, что в эту статистику входят не только большие потери россиян на войне против Украины. На увеличение смертности также влияют социально-экономические проблемы, в частности кризис в российской медицинской отрасли, которые являются прямыми последствиями войны и антироссийских санкций.

Ранее издание Forbes писало, что в апреле армии РФ удалось захватить около 110 кв. км территории Украины, однако это стоило оккупантам 4,8 тыс. единиц техники и более 36,6 тыс. убитых и раненых военнослужащих. При нынешних темпах наступления и потерь россияне могли бы захватить остальную часть Украины в 2256 году ценой 101 млн жертв своей армии. Сейчас население России составляет 144 миллиона человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.