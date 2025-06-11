У Росії стрімко зросли доходи похоронних компаній – ЦПД

У Росії за перші чотири місяці 2025 року прибутки ритуальної галузі зросли на 12,7% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Доходи похоронних компаній

Так, за даними російських ЗМІ із посиланням на Росстат, за перші чотири місяці цього року ритуальні організації заробили майже 40 млрд рублів, або $509 млн. Найбільший дохід отримали ритуальні організації Санкт-Петербурга.

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Як пише видання The Moscow Times, у Підмосков’ї сумарний заробіток похоронних компаній зріс на 12,9% до 3,2 млрд руб, у Краснодарському краї — на 12,2% до 1,9 млрд руб, у Татарстані — на 15,8% до 1,1 млрд руб, у Свердловській області — на 8,4% до 1,1 млрд руб.

У жовтні-грудні 2024 року похорони у РФ коштували в середньому у 25,1 тис. руб. — майже на 15% дорожче, ніж у 2023 році. У 2025 році серед росіян помітно зріс попит на труни з картону, вартість яких 1,5−6 тис. рублів проти 8 тис. за дерев’яну, йдеться в публікації.

– У той час, коли багато галузей економіки РФ демонструють падіння або стагнують, похоронна галузь стабільно росте, – наголосили в ЦПД.

Водночас за даними Росстату, смертність росіян за січень-квітень 2025 року зросла ще на 4,5% – 662,7 тис. осіб.

У ЦПД зазначають, що до цієї статистики входять не лише великі втрати росіян на війні проти України. На збільшення смертності також впливають соціально-економічні проблеми, зокрема криза в російській медичній галузі, які є прямими наслідками війни та антиросійських санкцій.

Раніше видання Forbes писало, що у квітні армії РФ вдалося захопити близько 110 кв. км території України, однак це окупантам вартувало 4,8 тис. одиниць техніки й понад 36,6 тис. убитих і поранених військовослужбовців. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни могли б захопити решту України 2256 року ціною 101 млн жертв своєї армії. Зараз населення Росії становить 144 мільйони осіб.

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