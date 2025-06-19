Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Рада приняла новый закон, упрощающий оценку пригодности к службе в армии
Вікторія Васьковська, редактор сайта
3 мин.

Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание из-за атак России на Украину

Андрій Сибіга
Фото: УНИАН

20 июня вечером Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за последних жестоких атак РФ на Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Совбез ООН проведет экстренное заседание

Министр поблагодарил президентство Гайаны и других партнеров за то, что поддержали просьбу Украины.

Сейчас смотрят

— Мы ожидаем, что члены Совета Безопасности ООН займут принципиальную позицию в отношении российских ударов, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и усиления Украины, включая дополнительные возможности противовоздушной обороны, — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что уже прошло 100 дней с того момента, как Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня. Это могло бы стать первым шагом к настоящему миру. Но Россия отвергает это предложение и продолжает нападать на мирных людей.

По словам главы МИД, только давление может заставить Кремль “выбрать мир вместо войны”. Он также отметил, что российская агрессия против Украины по-прежнему представляет серьезную угрозу для стабильности во всем мире.

Сибига подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе взаимосвязана, ведь режимы в России, Иране и Северной Корее действуют совместно, пытаясь подорвать международный мир и безопасность.

— Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противодействовать этим угрозам, — призвал Сибига.

Читайте также
Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН после ракетной атаки РФ
Украина требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ракетной атаки России 17 июня

Связанные темы:

Андрій СибігаВойна в УкраинеООНРадбез ООНРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь