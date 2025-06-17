Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН после ракетной атаки РФ
После массированной ночной атаки России 17 июня Украина направила запрос на срочный созыв Совета Безопасности ООН.
Об этом Укринформу сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.
По его словам, в результате обстрела погибли мирные жители Киева, более ста человек ранены, разрушены жилые дома.
— Имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые каждый день и каждую ночь совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые нуждаются не только в осуждении, но и в решительной реакции и практических действиях со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН, — подчеркнул он.
Он также отметил, что во вторник проведет встречу с президентом Совбеза ООН, послом Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт, чтобы согласовать дальнейшие действия в соответствии с Уставом ООН.
— Пора положить конец безнаказанности Кремля, — подытожил представитель Украины.
Напомним, во время ночной атаки на Киев сегодня в столице и в ее окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две – баллистические.
Всего в Киеве в результате российской атаки погибли 14 человек, еще 117 пострадали.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в эту ночь под комбинированной атакой врага оказались 27 локаций в Киеве.