НАТО договорилось увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года

Лидеры стран-членов НАТО обязались до 2035 года ежегодно тратить 5% ВВП на нужды обороны и безопасности.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на принятую декларацию на саммите НАТО в Гааге.

Страны-члены НАТО обязались тратить 5% ВВП

В декларации говорится, что члены Организации Североатлантического договора будут представлять ежегодные планы, которые доказывают “надежный, постепенный путь к достижению этой цели”, с более полным обзором прогресса, достигнутого в 2029 году.

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Декларация из пяти пунктов также содержит строку, подтверждающую “непоколебимую приверженность 32 стран коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного является нападением на всех”.

Документ содержит строку, обещающую дальнейшую поддержку Украине. Отмечается, что ее “безопасность способствует нашей безопасности”.

— Союзники подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность в расчет оборонных расходов членов НАТО, — говорится в третьем пункте декларации.

В документе нет прямого осуждения России. Однако есть отдельная строка о “долгосрочной угрозе, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности”.

Кроме того отмечается, что лидеры НАТО с нетерпением ждут следующую встречу в Турции в 2026 году, а затем в Албании.

Напомним, саммит НАТО в Гааге проходит в течение двух дней 24-25 июня с участием руководителей около 40 государств.

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