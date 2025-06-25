НАТО домовилося збільшити видатки на оборону до 5% ВВП до 2035 року

Лідери країн-членів НАТО зобов’язалися до 2035 року щорічно витрачати 5% ВВП на потреби оборони і безпеки.

Про це пише The Guardian, посилаючись на ухвалену декларацію на саміті НАТО у Гаазі.

Країни-члени НАТО зобов’язалися витрачати 5% ВВП

У декларації йдеться, що члени Організації Північноатлантичного договору подаватимуть щорічні плани, які доводять “надійний, поступовий шлях до досягнення цієї мети”, з більш повним оглядом прогресу, досягнутого в 2029 році.

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Декларація з п’яти пунктів також містить рядок, що підтверджує “непохитну відданість 32 країн колективній обороні, закріплену в статті 5 Вашингтонського договору, згідно з якою напад на одного є нападом на всіх”.

Документ містить рядок, що обіцяє подальшу підтримку Україні і зазначає, що її “безпека сприяє нашій безпеці”.

— Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов’язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій безпеці, і з цією метою включатимуть прямі внески на оборону України та її оборонну промисловість у розрахунок оборонних видатків членів НАТО, – йдеться у третьому пункті декларації.

У документі немає прямого засудження Росії. Проте є окремий рядок про “довгострокову загрозу, яку становить Росія для євроатлантичної безпеки”.

Крім того зазначається, що лідери НАТО з нетерпінням чекають на наступну зустріч в Туреччині у 2026 році, а потім в Албанії.

Нагадаємо, саміт НАТО у Гаазі відбувається упродовж двох днів 24–25 червня за участю очільників близько 40 держав.

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