Трамп рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных систем Patriot
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
США могут передать Украине дополнительные Patriot
Трамп признал, что Киев “действительно хочет” получить современные системы противовоздушной обороны.
— И мы посмотрим, сможем ли мы передать несколько (систем Patriot – Ред.). Их трудно получить. Они нам также нужны. Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны. На 100%, трудно поверить, – заявил Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который состоялся в Гааге.
В последние месяцы Украина обращалась к США с просьбой передать или продать несколько комплексов Patriot для укрепления своей обороны от массированных ракетных атак со стороны РФ.
В начале июня украинская делегация передала министру финансов США Скотту Бессенту перечень вооружения, которое Украина хотела бы приобрести у Соединенных Штатов. В нем, в частности, речь шла о ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что планирует обсудить с Дональдом Трампом возможность закупки оборонного пакета для Украины, включая системы Patriot.
Напомним, сегодня состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге.
Трамп назвал встречу с Зеленским “очень приятной”. Он предположил, что президент Украины хотел бы, чтобы война закончилась.