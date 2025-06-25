Трамп рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных систем Patriot

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

США могут передать Украине дополнительные Patriot

Трамп признал, что Киев “действительно хочет” получить современные системы противовоздушной обороны.

— И мы посмотрим, сможем ли мы передать несколько (систем Patriot – Ред.). Их трудно получить. Они нам также нужны. Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны. На 100%, трудно поверить, – заявил Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который состоялся в Гааге.

В последние месяцы Украина обращалась к США с просьбой передать или продать несколько комплексов Patriot для укрепления своей обороны от массированных ракетных атак со стороны РФ.

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В начале июня украинская делегация передала министру финансов США Скотту Бессенту перечень вооружения, которое Украина хотела бы приобрести у Соединенных Штатов. В нем, в частности, речь шла о ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что планирует обсудить с Дональдом Трампом возможность закупки оборонного пакета для Украины, включая системы Patriot.

Напомним, сегодня состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге.

Трамп назвал встречу с Зеленским “очень приятной”. Он предположил, что президент Украины хотел бы, чтобы война закончилась.

Источник : Європейська правда

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