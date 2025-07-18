Во Франции горят два леса, включая лес короля Артура

На севере и юге Франции продолжается борьба с двумя лесными пожарами, в том числе в легендарном Бросельянском лесу.

Об этом сообщает BFMTV.

Пожар в легендарном лесу короля Артура

Возгорание в Бросельянском лесу на севере страны, широко известном по легендам о короле Артуре, уже локализовано.

Сейчас смотрят

Там огонь повредил 120 гектаров территории.

На месте задействованы 270 пожарных для ликвидации последствий.

Более масштабный и опасный пожар продолжается в средиземноморском департаменте Буш-дю-Рон в муниципалитете Мартиг, на границе природы и индустриальной зоны.

Огонь уже уничтожил 200 гектаров и остается неконтролируемым.

В местной пожарно-спасательной службе рассказали, что по состоянию на утро пятницы там задействованы около 970 пожарных.

— Это очень особенная местность, в предыдущие годы здесь уже были пожары. Одна из целей пожарных — защита завода по производству биотоплива в Ля Мед, это очень индустриализированная зона, — отметили в ГСЧС.

Под угрозой оказались также 120 жилых домов.

Эвакуированных жителей еще с вечера разместили в центрах помощи, организованных местными властями.

— На данном этапе невозможно установить возможные повреждения домов, — отметили в префектуре департамента.

Французские спасатели продолжают борьбу с огнем, пытаясь предотвратить распространение пожаров на новые территории.

Что известно о Бросельянском лесу

Бросельянский лес — легендарный лес в Бретани (Франция), который отождествляют с реальным лесом Пемпон.

Известен из артуровских легенд как место, где жил волшебник Мерлин, фея Моргана, где искали Святой Грааль.

В лесу расположена так называемая могила Мерлина, источник молодости и другие мифические локации.

Сегодня это туристическое место, связанное со средневековой мифологией и кельтскими преданиями.

Фото: Pompiers13

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.