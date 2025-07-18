У Франції палають два ліси, включно з лісом короля Артура
На півночі та півдні Франції триває боротьба з двома лісовими пожежами, у тому числі у легендарному Броселіандському лісі.
Про це повідомляє BFMTV.
Пожежа у легендарному лісі короля Артура
Займання у Броселіандському лісі на півночі країни, що широко відомий з легенд про короля Артура, вже локалізували.
Там вогонь пошкодив 120 гектарів території.
На місці залучені 270 пожежників для ліквідації наслідків.
Більш масштабна та небезпечна пожежа триває у середземноморському департаменті Буш-дю-Рон у муніципалітеті Мартіг, на межі природи та індустріальної зони.
Вогонь вже знищив 200 гектарів і залишається неконтрольованим.
У місцевій пожежно-рятувальній службі розповіли, що станом на ранок п’ятниці там залучені близько 970 вогнеборців.
— Це дуже особлива місцевість, у попередні роки тут вже були пожежі. Одна з цілей пожежників – захист заводу з виробництва біопалива у Ля Мед, це дуже індустріалізована зона, – зазначили у ДСНС.
Під загрозою опинилися також 120 житлових будинків.
Евакуйованих мешканців ще з вечора розмістили у центрах допомоги, влаштованих місцевою владою.
— На даному етапі неможливо встановити можливі пошкодження домівок, – зазначили у префектурі департаменту.
Французькі рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, намагаючись запобігти поширенню пожеж на нові території.
Що відомо про Броселіандський ліс
Фото: Pompiers13