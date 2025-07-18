У Франції палають два ліси, включно з лісом короля Артура

На півночі та півдні Франції триває боротьба з двома лісовими пожежами, у тому числі у легендарному Броселіандському лісі.

Про це повідомляє BFMTV.

Пожежа у легендарному лісі короля Артура

Займання у Броселіандському лісі на півночі країни, що широко відомий з легенд про короля Артура, вже локалізували.

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Там вогонь пошкодив 120 гектарів території.

На місці залучені 270 пожежників для ліквідації наслідків.

Більш масштабна та небезпечна пожежа триває у середземноморському департаменті Буш-дю-Рон у муніципалітеті Мартіг, на межі природи та індустріальної зони.

Вогонь вже знищив 200 гектарів і залишається неконтрольованим.

У місцевій пожежно-рятувальній службі розповіли, що станом на ранок п’ятниці там залучені близько 970 вогнеборців.

— Це дуже особлива місцевість, у попередні роки тут вже були пожежі. Одна з цілей пожежників – захист заводу з виробництва біопалива у Ля Мед, це дуже індустріалізована зона, – зазначили у ДСНС.

Під загрозою опинилися також 120 житлових будинків.

Евакуйованих мешканців ще з вечора розмістили у центрах допомоги, влаштованих місцевою владою.

— На даному етапі неможливо встановити можливі пошкодження домівок, – зазначили у префектурі департаменту.

Французькі рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, намагаючись запобігти поширенню пожеж на нові території.

Що відомо про Броселіандський ліс

Броселіандський ліс — легендарний ліс у Бретані (Франція), який ототожнюють із реальним лісом Пемпон. Відомий з артурівських легенд як місце, де жив чарівник Мерлін, фея Моргана, де шукався Святий Грааль. У лісі розташована так звана могила Мерліна, джерело молодості та інші міфічні локації. Сьогодні це туристичне місце, пов’язане з середньовічною міфологією та кельтськими переказами. Читайте також Пожежа в Іраку: згорів гіпермаркет, 69 людей загинули

Фото: Pompiers13

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