В РФ хотят ограничить использование иностранного ПО, включая мессенджеры — разведка
Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения (ПО), включая мессенджеры, разработанные в недружественных странах.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Контроль мессенджеров в РФ: что известно
В СВР отметили, что WhatsApp, принадлежащий Meta (организации, признанная в России экстремистской), оказался под особым вниманием, что делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку.
— Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя у мессенджера есть российское происхождение, его якобы независимая позиция и отказ от сотрудничества с властями делают его статус неопределенным, — говорится в сообщении.
Отмечается, что власти РФ уже создали новый элемент централизованной системы цифровой слежки – мессенджер Max от VK. Всем чиновникам приказали перейти на Max.
Приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам. Не выключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы – признаки вредоносного ПО.
Данные автоматически передаются на серверы, связанные с VK, подконтрольной спецслужбам РФ.