В РФ хотят ограничить использование иностранного ПО, включая мессенджеры — разведка

Путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения (ПО), включая мессенджеры, разработанные в недружественных странах.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Контроль мессенджеров в РФ: что известно

В СВР отметили, что WhatsApp, принадлежащий Meta (организации, признанная в России экстремистской), оказался под особым вниманием, что делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку.

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— Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя у мессенджера есть российское происхождение, его якобы независимая позиция и отказ от сотрудничества с властями делают его статус неопределенным, — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти РФ уже создали новый элемент централизованной системы цифровой слежки – мессенджер Max от VK. Всем чиновникам приказали перейти на Max.

Приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам. Не выключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы – признаки вредоносного ПО.

Данные автоматически передаются на серверы, связанные с VK, подконтрольной спецслужбам РФ.

Источник : Служба внешней разведки

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