WhatsApp обновил требования: какие iPhone остались без мессенджера

Мессенджер WhatsApp с начала июня официально прекратил поддержку устройств, работающих на версиях iOS старше 15.1. Об этом сообщила компания Meta, уточнив, что изменения должны были вступить в силу еще 5 мая, но были отложены.

Какие модели iPhone больше не поддерживает WhatsApp

В результате этого обновления владельцы iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus потеряли возможность пользоваться приложением. В мессенджере объяснили, что обновление политики совместимости связано с необходимостью поддерживать актуальные стандарты безопасности и стабильности платформы.

Пользователи, которые до сих пор используют эти модели, не смогут больше обновлять приложение или авторизоваться в нем. В некоторых случаях приложение может продолжать работать определенное время, однако с перебоями или без доступа к новым функциям. В качестве временного решения в компании предлагают использовать веб-версию мессенджера, хотя она имеет ограниченный функционал.

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Как сохранить переписку в WhatsApp

Для тех кто планирует переход на более новое устройство, WhatsApp советует заранее создать резервную копию чатов в iCloud. В дальнейшем историю переписки можно будет перенести на новый смартфон с помощью встроенной функции Chat Transfer.

Такая новость вызвала активную дискуссию среди пользователей. Некоторые указывают, что старые модели все еще способны справиться с базовыми функциями.

– iPhone 6s до сих пор прекрасно работает. Надеюсь, WhatsApp не уберет и его, – написал один из пользователей форума MacRumors.

Другие сетуют на «программируемое старение» техники и слишком короткий жизненный цикл смартфонов:

– Если холодильник за тысячу долларов может работать 20 лет, то почему телефоны – только десять? – добавил другой комментатор.

Вместе с тем стало известно, что WhatsApp наконец-то появился в версии для iPad – впервые за 15 лет существования платформы. Также разрабатывается отдельное приложение Instagram для планшетов Apple.

Источник : MacRumors

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