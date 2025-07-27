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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

Трамп теряет терпение: Рубио о позиции Путина относительно завершения войны

Марко Рубіо
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении России и считает, что Владимир Путин намеренно затягивает переговоры о мире в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американскому телеканалу Fox News.

Трамп раздражен отсутствием прогресса

По его словам, Трамп все больше раздражается из-за того, что телефонные звонки и личные контакты с Путиным не принесли никакого прогресса.

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— Пришло время действовать. Президент дал четко понять: он теряет терпение, — подчеркнул он.

Держсекретар Марко Рубио добавил, что глава Белого дома считает: Путин только тянул время и использовал дипломатию как тактику затягивания.

По его словам, Трамп сосредоточен на достижении мира, хотя и не является инициатором этой войны:

— Это не его война — он унаследовал ее и сделал все возможное, чтобы положить ей конец, — добавил Рубио.

Напомним, что 14 июля во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп предупредил: если в течение 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто мирное соглашение по Украине, США введут 100%-е вторичные пошлины против торговых партнеров России.

Тогда же он заявил о своем разочаровании в Путине:

— Я надеялся заключить мир еще несколько месяцев назад. А потом ракеты летят на Киев и убивают людей. Это должно прекратиться.

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