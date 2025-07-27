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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Трампу уривається терпець: Рубіо про позицію Путіна щодо завершення війни

Марко Рубіо
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп втрачає терпець щодо Росії і вважає, що Володимир Путін навмисно затягує переговори про мир в Україні.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Трамп дратується через відсутність прогресу

За його словами, Трамп дедалі більше дратується через те, що телефонні дзвінки та особисті контакти з Путіним не дали жодного прогресу.

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— Настав час діяти. Президент дав чітко зрозуміти: йому уривається терпець, — наголосив він.

Держсекретар Марко Рубіо додав, що глава Білого дому вважає: Путін лише тягнув час і використовував дипломатію як тактику затягування.

За його словами, Трамп зосереджений на досягненні миру, хоча й не є ініціатором цієї війни:

— Це не його війна — він успадкував її і зробив усе можливе, щоб покласти їй край, – додав Рубіо.

Нагадаємо, що 14 липня під час переговорів з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі Трамп попередив: якщо впродовж 50 днів (до 2 вересня) не буде досягнуто мирної угоди щодо України, США запровадять 100%-ве вторинне мито проти торгових партнерів Росії.

Тоді ж він заявив про своє розчарування у Путіні:

— Я сподівався укласти мир ще кілька місяців тому. А потім ракети летять на Київ і вбивають людей. Це має припинитися.

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