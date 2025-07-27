Трампу уривається терпець: Рубіо про позицію Путіна щодо завершення війни
Президент США Дональд Трамп втрачає терпець щодо Росії і вважає, що Володимир Путін навмисно затягує переговори про мир в Україні.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.
Трамп дратується через відсутність прогресу
За його словами, Трамп дедалі більше дратується через те, що телефонні дзвінки та особисті контакти з Путіним не дали жодного прогресу.
— Настав час діяти. Президент дав чітко зрозуміти: йому уривається терпець, — наголосив він.
Держсекретар Марко Рубіо додав, що глава Білого дому вважає: Путін лише тягнув час і використовував дипломатію як тактику затягування.
За його словами, Трамп зосереджений на досягненні миру, хоча й не є ініціатором цієї війни:
— Це не його війна — він успадкував її і зробив усе можливе, щоб покласти їй край, – додав Рубіо.
Нагадаємо, що 14 липня під час переговорів з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі Трамп попередив: якщо впродовж 50 днів (до 2 вересня) не буде досягнуто мирної угоди щодо України, США запровадять 100%-ве вторинне мито проти торгових партнерів Росії.
Тоді ж він заявив про своє розчарування у Путіні:
— Я сподівався укласти мир ще кілька місяців тому. А потім ракети летять на Київ і вбивають людей. Це має припинитися.