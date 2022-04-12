Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 48 день войны
Убили Убили
186 детей
Ранили Ранили
>344 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Мир / Россия

Враг готовит теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии — разведка

Юля Захарченко редактор ленты
путін - гітлер

Российская Федерация планирует совершить теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

– Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрыванием жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, — заявил начальник Главного управления разведки МО Украины и генерал-майор Кирилл Буданов.

Он убежден, что провальное выполнение плана по мобилизации в России спровоцировало путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать своих граждан против украинцев.

– Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны. Создать эмоциональную картину так называемых “зверств украинских националистов”. Вполне возможно, что эти теракты будут подавать как месть украинцев за Бучу и Краматорск, как оправдание жестокости против украинского мирного населения, — подчеркнул он.

Начальник Главного управления разведки отметил, что в последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии.

— В Белгородской и Курской областях активно роют окопы, нагнетают панику о мнимом наступлении украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп, — добавил Буданов.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. Он предположил, что Кремль может прибегнуть к тем же методам.

Читайте
Под Киевом российские военные расстреляли семью: среди погибших двое детей

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos, Минобороны

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка