Враг готовит теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии — разведка

Российская Федерация планирует совершить теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

– Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрыванием жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, — заявил начальник Главного управления разведки МО Украины и генерал-майор Кирилл Буданов.

Он убежден, что провальное выполнение плана по мобилизации в России спровоцировало путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать своих граждан против украинцев.

– Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны. Создать эмоциональную картину так называемых “зверств украинских националистов”. Вполне возможно, что эти теракты будут подавать как месть украинцев за Бучу и Краматорск, как оправдание жестокости против украинского мирного населения, — подчеркнул он.

Начальник Главного управления разведки отметил, что в последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии.

— В Белгородской и Курской областях активно роют окопы, нагнетают панику о мнимом наступлении украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп, — добавил Буданов.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. Он предположил, что Кремль может прибегнуть к тем же методам.